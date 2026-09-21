Dos ataques con arma blanca dejan un muerto en Matamoros

En otro hecho registrado durante la misma noche, una segunda persona también fue víctima de una agresión con un arma blanca y resultó lesionada

La noche del sábado se registraron dos ataques con arma blanca en distintos puntos del municipio de Matamoros, hechos que dejaron como saldo una persona lesionada y otra sin vida.

Hombre muere tras ser atacado con un machete

Uno de los casos tuvo consecuencias mortales luego de que un hombre identificado como Avilet González fuera atacado con un machete, provocándole heridas de gravedad.

Tras la agresión, el hombre fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida antes de llegar a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Matamoros.

Segundo ataque deja una persona lesionada

En otro hecho registrado durante la misma noche, una segunda persona también fue víctima de una agresión con un arma blanca y resultó lesionada, por lo que fue atendida por los servicios de emergencia.

Hasta el momento, no se ha establecido si ambos ataques están relacionados entre sí. Las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.