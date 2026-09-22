Dos años después del crimen, Karla Roses obtiene justicia

A las puertas de Ciudad Judicial, Elizabeth Roses recibió el fallo con emoción, nostalgia y una frase que resume dos años de dolor, espera y lucha

Han pasado dos años… pero para la familia de Karla Roses, el tiempo parece haberse detenido en aquella madrugada del 18 de septiembre de 2024.

Karla tenía apenas 14 años. Esa noche fue reportada como desaparecida en Altamira. La búsqueda terminó al día siguiente, cuando su cuerpo fue localizado en una brecha cercana a su domicilio, entre los sectores Jardines de Arboledas y La Pedrera.

La adolescente presentaba múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante.

Desde entonces comenzó otra búsqueda: la de justicia.

Días después, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Xabiany “N”, quien posteriormente fue vinculado a proceso por feminicidio y permaneció en prisión preventiva mientras avanzaba el procedimiento.

Y fueron casi dos años de audiencias, aplazamientos y espera para la familia de Karla, con su madre, Elizabeth Roses, manteniendo una exigencia que se volvió constante: que el crimen no quedara impune y que se aplicara la pena que correspondiera conforme a la ley.

En 2026 finalmente llegó el juicio oral; la Fiscalía presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento las pruebas del caso y este sábado 19 de septiembre, exactamente dos años después de aquel crimen, llegó la resolución: Xabiany “N” fue declarado culpable de feminicidio.

Pese al fallo, el proceso aún no termina

A las puertas de Ciudad Judicial, Elizabeth Roses recibió el fallo con emoción, nostalgia y una frase que resume dos años de dolor, espera y lucha:

“Se hizo justicia”.

Pero el proceso todavía no termina. La familia deberá esperar la audiencia de individualización de sanciones, en la que se determinará cuántos años de prisión deberá cumplir Xabiany “N” y la reparación del daño.

Para Elizabeth, ahora comienza el último tramo de esta historia: buscar la pena máxima.

Karla tenía 14 años cuando su vida terminó… y durante dos años, su familia se negó a que su nombre quedara solamente en una carpeta judicial. Hoy, aquella exigencia de justicia tiene ya, una primera respuesta.