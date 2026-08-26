Donan predios al Tecnológico de Matamoros tras 54 años

Granados señaló que el Cabildo de Matamoros autorizó la donación de los dos predios, que en conjunto representan más de cinco hectáreas

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El alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, destacó el avance para brindar certeza jurídica a dos predios utilizados por el Instituto Tecnológico de Matamoros, terrenos que durante décadas permanecieron sin una situación legal definida.

Granados señaló que el Cabildo de Matamoros autorizó la donación de los dos predios, que en conjunto representan más de cinco hectáreas, con lo que se busca poner fin a una espera que se ha prolongado por alrededor de 54 años.

Donación deberá ser avalada por el Congreso

El presidente municipal explicó que el siguiente paso será continuar con el procedimiento legal correspondiente ante el Congreso de Tamaulipas para que los terrenos puedan quedar formalmente en propiedad del Instituto Tecnológico de Matamoros.

El alcalde destacó que esta acción representa un respaldo para la institución educativa y forma parte de los trabajos que su administración mantiene para atender asuntos pendientes y fortalecer al sector educativo.

Asimismo, Granados señaló que el Gobierno Municipal mantiene una agenda activa en territorio, además de atender las diferentes peticiones que llegan a la administración municipal por parte de la ciudadanía.

Inauguran Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica

Durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027 del Tecnológico de Matamoros, también fue inaugurado un nuevo Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica, destinado a fortalecer la formación práctica de los estudiantes.