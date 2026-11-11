Doña Rosa busca apoyo para reparar su vivienda tras inundaciones

Doña Rosa relató que incluso tuvo que limpiar alrededor de siete solares para facilitar la salida del agua acumulada en el sector

La afectada busca apoyo para reparar las paredes y el techo de su casa, reponer sus pertenencias dañadas y regularizar los documentos de su terreno.

Las inundaciones registradas en Matamoros dejaron afectada la vivienda de doña Rosa, ubicada en la calle Constitución, en la colonia Independencia, donde el agua ingresó a su domicilio y el movimiento provocado por el paso de unidades del transporte público terminó por derribar parte de la estructura de madera.

La afectada explicó que, además de las inundaciones, el paso de las peseras a exceso de velocidad generaba fuertes oleajes que golpeaban constantemente su vivienda, provocando que las paredes se movieran hasta que una de ellas terminó por caer.

Inundaciones y paso de peseras dañaron su vivienda

Aunque logró levantar nuevamente la estructura con ayuda de sus familiares, señaló que las reparaciones fueron provisionales y todavía necesita apoyo para reconstruir las paredes de la cocina, reparar el techo y arreglar la tubería del agua, que también resultó dañada.

Entre las pérdidas materiales, mencionó dos colchones, una estufa y alimentos que recientemente había comprado y que terminaron mojados por el ingreso del agua. También indicó que sus documentos personales se mojaron, por lo que tuvo que colocarlos en lugares altos para intentar rescatarlos.

Doña Rosa relató que incluso tuvo que limpiar alrededor de siete solares para facilitar la salida del agua acumulada en el sector, mientras que en algunos momentos se vio obligada a enfrentarse a los conductores de las unidades para pedirles que disminuyeran la velocidad al pasar frente a su casa.

Doña Rosa solicita apoyo para reparar su casa y obtener escrituras

La mujer señaló que su principal petición es recibir ayuda para reparar su vivienda y recuperar parte de lo que perdió, pues obtiene sus ingresos mediante trabajos domésticos en otras casas. También solicitó apoyo para obtener las escrituras de su terreno, al considerar que este documento es necesario para acceder a determinados apoyos.

Finalmente, pidió que las autoridades municipales atiendan su situación, pues aseguró que nunca antes había enfrentado daños de esta magnitud en su patrimonio y que, aunque ya comenzó a reconstruir su vivienda, todavía necesita ayuda para dejarla en condiciones adecuadas.