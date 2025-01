 Doña Manuela Ontiveros necesita ayuda; vive de manera precaria

De 79 años de edad y originaria del Poblado San José de las Flores, Municipio de Güémez, Tamaulipas, Manuela Ontiveros Álvarez vive en condiciones precarias en la Colonia Amalia G. de Castillo Ledón en Ciudad Victoria, solicita el auxilio de las autoridades, organizaciones civiles y de la sociedad civil para atenderse de las enfermedades que le aquejan.

“Porque moja el calcetón luego luego, los zapatos no le quedan la inflamación le da fuerte y casi no puede caminar por lo mismo y luego como no come anda toda débil, a veces batallo mucho para que coma, ayer solo comió tantito y se tomó un café, ahorita tomó tantito café y ya con eso, luego las pastillas también que toma para la presión son fuertes porque a veces anda bien trastornada”, dijo una de sus hijas Leonor Zúñiga.

Reconocen que la familia ha recibido apoyos diversos por parte del Gobierno Municipal, sin embargo, lo que más se necesita, son los medicamentos, pañales para adulto y despensa.

“Necesitamos de todo, principalmente pañales, ahora sí que con lo que puedan ayudarnos aquellas personas de buen corazón, se les agradece, porque sé que todavía hay personas, así como hay malas, hay buenas, a lo mejor son más las buenas que malas, pero si las necesitamos la verdad, porque existimos, aquí vivimos todavía, has de cuenta que estamos olvidados”, expresó.

La abuelita Manuela Ontiveros Álvarez pasó una triste navidad, y la llegada del año nuevo le trajo solamente recuerdos, así se la pasó sentada en una silla en el patio de su casa, sin regalos ni festejos.

Mi mejor regalo sería atenderme de mi salud, tener mis pastillas a la mano, porque me hincho mucho de los pies, estoy muy hinchada y me duele y me recuperé, pero ya no tuve para ir al Doctor otra vez, ya la vino a checar algún médico?, fui al Hospital Civil, pero hace unos cinco meses yo creo” dijo doña Manuela quien vive en la Colonia Amalia G. de Castillo Ledón, calle Papayas y Castellanos M- 12, Número 209.

