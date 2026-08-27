Docentes Zona Escolar 92 toma supervisión ante rechazo de titular

Denunciaron que incluso habría cuestionado la situación médica de uno de los trabajadores, pese a que el caso cuenta con historial clínico

A pocos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, maestros pertenecientes a la Zona Escolar Número 92 tomaron esta mañana las instalaciones de la supervisión escolar para manifestar su rechazo a la nueva titular del área, la maestra Rosa Velia Mercado Lara.

Los docentes señalaron que la protesta responde a diversas inconformidades relacionadas con la manera en que, aseguran, la supervisora se ha conducido desde su llegada al cargo, acusándola de mantener actitudes que consideran prepotentes y autoritarias y que, según su versión, han afectado el ambiente laboral y la operatividad de la zona escolar.

Durante la manifestación, los trabajadores lanzaron la consigna:

“Hoy la estamos desconociendo como nuestra supervisora”, dejando clara su postura en contra de la permanencia de Mercado Lara al frente de la supervisión.

La asesora técnico-pedagógica Rosalía Cavazos Salazar y el delegado sindical Marcelo Hernández Mena señalaron que la nueva supervisora ha puesto en duda el trabajo que realizan los integrantes de la zona escolar.

Además, denunciaron que incluso habría cuestionado la situación médica de uno de los trabajadores, pese a que, de acuerdo con los manifestantes, el caso cuenta con un historial clínico que respalda dicha condición.

“Nosotros siempre nos hemos caracterizado por el trabajo y jamás hemos sido una zona conflictiva”, señalaron los representantes del movimiento.

Asimismo, afirmaron que Rosa Velia Mercado Lara ya contaba con antecedentes de experiencias similares antes de asumir el cargo, pero decidieron darle la oportunidad de integrarse a la zona escolar.

La protesta ocurre a pocos días del regreso a clases, por lo que los docentes esperan que las autoridades educativas intervengan para atender sus inconformidades y buscar una solución al conflicto.