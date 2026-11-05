Docentes de Ciudad Victoria protestan y piden mesa de diálogo

Trujillo Guerra, dijo que, a juicio del comité, algunos movimientos recientes podrían vulnerar los derechos de alrededor de 90 trabajadores de la zona.

Integrantes del comité delegacional D-I-326, pertenecientes a la zona escolar 238 de Ciudad Victoria, realizaron una manifestación en varias primarias y solicitaron a las autoridades instalar una mesa formal de diálogo, mientras que la escuela “Altair Tejeda”, suspendió las actividades académicas a manera de protesta.

Inconformidad por la incorporación de planteles

Una de las inconformidades, es por la incorporación de nuevos planteles a la zona escolar 238 y por movimientos de personal que, aseguran, afectan los derechos laborales de quienes ya formaban parte de ella.

Francisco Gabriel Trujillo Guerra, secretario general de la sección D-I-326, señaló que desde febrero de 2026 se incorporaron tres escuelas a la zona. Explicó que originalmente esta agrupaba a las primarias “Altair Tejeda de Tamez”, “María Isabel Mata Alvarado” y “Benito Juárez”, mientras que los planteles incorporados son las primarias “Cámara Nacional de Comercio”, “Aurelio Delgado” y “Emilio Caballero Caballero”.

“Tratamos de hacer la invitación a los compañeros a que se adhieran a la vida sindical para trabajar de la mano con nosotros, sin embargo, hemos tenido un rechazo de las nuevas escuelas a trabajar con nosotros”, señaló.

Trujillo Guerra, dijo que, a juicio del comité, algunos movimientos recientes podrían vulnerar los derechos de alrededor de 90 trabajadores de la zona.

El comité solicita una mesa de diálogo

En su pliego petitorio, el comité pide a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la directiva de la sección 30 del SNTE y a la comunidad escolar que se revise la incorporación de los planteles, que califican como unilateral y rechazan movimientos de personal que consideran arbitrarios.

Entre sus demandas se encuentran reinstalar la supervisión en su domicilio oficial, respetar los derechos laborales, las prestaciones y la antigüedad del personal, y garantizar transparencia, comunicación previa e institucionalidad en futuras adscripciones, cambios de personal o reestructuraciones.