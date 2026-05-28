Divide opiniones seguridad en carreteras de Tamaulipas

Humberto Prieto Herrera, diputado de Morena, aseguró que hoy existe tranquilidad en las carreteras tamaulipecas, por las cuales viaja constantemente

El diputado de Morena, Humberto Prieto Herrera, volvió a generar polémica luego de asegurar públicamente que las carreteras de Tamaulipas son actualmente las más seguras del país, incluso durante horarios nocturnos.

El legislador afirmó que viaja constantemente por las vías del estado y que, desde su experiencia, la situación de inseguridad ya no es como en años anteriores, asegurando que hoy existe tranquilidad en las carreteras tamaulipecas.

Las declaraciones provocaron críticas y reacciones entre ciudadanos, transportistas y usuarios frecuentes de estas rutas, quienes consideran que la percepción de inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en la entidad.

Para muchos ciudadanos, el tema vuelve a colocar la seguridad en el debate público, pues aunque el legislador aseguró no haber presenciado situaciones de riesgo, hay quienes sostienen que la realidad y los reportes constantes de viajeros no pueden dejarse de lado.

Las opiniones también señalan que este tipo de declaraciones contrastan con el temor que aún persiste entre familias y operadores que diariamente recorren carreteras consideradas entre las más conflictivas del país.