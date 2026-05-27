Divide a diputados iniciativa de buscar nexos de candidatos y CO

Enfatizaron la importancia de respetar la presunción de inocencia y evitar que señalamientos sin sustento jurídico definitivo afecten los derechos de aspirantes

Ante la reciente propuesta federal que busca implementar mecanismos de alerta para detectar candidatos con presuntos nexos con la delincuencia organizada, diputados federales y locales han comenzado a fijar sus posturas, generando un intenso debate sobre la viabilidad y los alcances de esta medida. Así lo consideró Carlos Canturosas Villarreal, diputado federal de MORENA, por el municipio de Nuevo Laredo.

“Será una comisión que será el vínculo entre partidos y autoridades para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas, el objetivo es revisar la información de personas y establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”, señaló.

Legisladores que respaldan la iniciativa subrayan la urgencia de fortalecer los filtros de selección en los partidos políticos. Argumentan que el crimen organizado ha intentado infiltrarse en las estructuras democráticas, por lo que consideran indispensable contar con herramientas institucionales que permitan a la ciudadanía conocer el historial de quienes buscan un cargo de elección popular, sea del partido que sea, puntualizó el diputado local de MORENA, Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso del Estado.

“Pues ahora sí investigar a toda aquella persona que aspira a un cargo público y estar seguros, cerciorarnos de que no tenga ningún nexo o algún pendiente con la ley; toda persona, yo creo que debe estar sujeta a que se investigue y ahora sí, como todos decimos, el que nada debe, nada teme”.

Por otro lado, un sector del legislativo ha manifestado preocupaciones sobre la implementación de estas alertas. Los críticos advierten sobre el riesgo de que estos mecanismos puedan ser utilizados como herramientas de golpeteo político para desprestigiar a adversarios antes de las jornadas electorales.

Asimismo, enfatizaron la importancia de respetar la presunción de inocencia y evitar que señalamientos sin sustento jurídico definitivo afecten los derechos político-electorales de los aspirantes.

“El proceso de revisión tendría que ver con los partidos políticos que entreguen voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes, la Comisión estará integrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por la Fiscalía General de la República (FGR)”.

En este contexto, las autoridades hacen un análisis, después determinan y se les comunica a los partidos políticos sin que sea vinculante, obligatorio, y se les hace saber de un riesgo razonable en alguna candidatura.