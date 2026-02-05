Dismorfia corporal es la principal causa de adicción a cirugías

La psicóloga Cinthia Colín Franco explicó que este padecimiento provoca que la persona no logre reconocer los riesgos a los que se expone en casa procedimiento

El trastorno de dismorfia corporal es la principal causa que lleva a muchas personas a convertirse en esclavos del bisturí, al permanecer de manera constante en los quirófanos con la finalidad de alcanzar una imagen completamente distinta a la que ellos mismos perciben.

De acuerdo con especialistas en psicología, quienes padecen este trastorno mantienen una percepción distorsionada de su apariencia física, sin dimensionar que el daño no se encuentra en la imagen exterior, sino en su salud emocional y mental.

La psicóloga Cinthia Colín Franco explicó que este padecimiento provoca que la persona no logre reconocer los riesgos a los que se expone con cada intervención quirúrgica.

“La persona no tiene una adecuada percepción de su cuerpo y tiene una distorsión acerca de la realidad o de la visión que pueda llegar a tener de su cuerpo, posiblemente no se dé cuenta hasta dónde puede llegar a hacerse daño y en un momento dado se está arriesgando con cada cirugía, porque tomemos en cuenta que cada cirugía siempre va a llevar un riesgo”, señaló.

Sin advertirlo, el entorno familiar se ha convertido en una de las principales causas de este trastorno silencioso que empuja a muchas personas a buscar un cambio de imagen estética.

Las críticas constantes que resaltan supuestos defectos corporales, principalmente dentro del círculo cercano, están enviando a un número cada vez mayor de personas a los quirófanos.

Al respecto, la especialista indicó que la seguridad personal se construye desde las figuras de autoridad y de mayor cercanía.

“Esa seguridad normalmente proviene de la figura de autoridad y proviene finalmente también de las figuras que son importantes para nosotros, que son significativas, entonces si existe alguna crítica por parte importante o una crítica constituyen áreas o una situación de rigidez de que no acepte cómo son las cosas con una persona, obviamente podría esto ser un factor”, explicó.

Entre las prácticas más recurrentes se encuentran el aumento de busto, el relleno de labios, la aplicación de inyecciones de bótox, así como el aumento de glúteos y la disminución de cadera.

Especialistas advierten que existen casos en los que las personas apenas salen de una cirugía cuando ya se encuentran gestionando los recursos necesarios para someterse al siguiente procedimiento estético.

Cinthia Colín Franco señaló que este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en mujeres, debido a los estereotipos de belleza impuestos socialmente.

“Sin temor a equivocarme creo que existe más tendencia hacia las mujeres que hacia los hombres, por la parte de lo que se puede digamos definir como una belleza, justamente por la parte del cliché y la estandarización de lo que debe de ser una mujer”, puntualizó.

Lamentablemente, las cirugías estéticas, bajo las tendencias modernas del pensamiento, ya se encuentran al alcance de menores de edad que aún no concluyen su proceso de desarrollo corporal.

Por ello, la especialista en psicología recomendó mantener un diálogo abierto, responsable y con la mayor claridad posible desde el momento en que los menores comienzan a expresar la necesidad de realizar cambios en su imagen física.