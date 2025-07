Disminuyen accidentes viales según estadística de Tránsito

De enero a junio de este año ocurrieron 399 accidentes viales en Nuevo Laredo, una cifra menor a la registrada en el mismo periodo del 2024, cuando sumaron 426.

Estos números se desprenden de la estadística de la Dirección de Tránsito y Vialidad, que indica que de los 399 accidentes registrados en el primer semestre de este año, hubo seis fallecimientos y 54 personas lesionadas.

En comparación, en el mismo semestre del año pasado 2024 hubo 16 personas sin vida y 60 lesionadas, una cantidad superior.

Del total de casos, este 2025, 66 accidentes se debieron a exceso de velocidad, 60 a estado de ebriedad y en 64 de los casos los involucrados no tenían licencia de conducir.

Las causas de los accidentes ocurrieron por diversos motivos, 86 por no respetar la señal de alto, 66 por no respetar semáforo en luz roja, 30 por no guardar distancia, 43 por cargarse a la izquierda, 42 por cargarse a la derecha, 37 por invasión de carril, 28 por invadir carril de preferencia, ocho por atropellamiento y siete por circular en reversa sin precaución.

La mayoría de los conductores que participaron en los accidentes, tienen entre 16 y 30 años de edad.