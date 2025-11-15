Disminuye del 26.1 al 16.2% fallecimientos por cáncer de mama

La detección constante permite identificar más casos a tiempo, mientras la reducción en mortalidad refleja mejores diagnósticos y atención.

El director de la UNEME-DEDICAM Victoria, confirmó que, de enero a la fecha, se han detectado 46 casos positivos de cáncer de mama tan solo en la capital del estado, mientras que a nivel Tamaulipas, la cifra supera los 80 nuevos casos en este periodo de dicho padecimiento.

El Dr. Jorge Luis Quintero, dijo que se realizan de 20 a 30 mastografías diarias, únicamente en la UNEME de Ciudad Victoria, además de programar visitas a oficinas públicas para llevar a cabo los exámenes entre trabajadoras del gobierno del estado y municipios, porque resaltó, se trabaja todos los días y todos los meses del año.

“Hemos disminuido y vuelvo a repetir de tres años para acá, del 26.1%, en porcentaje de detección de cáncer, hemos bajado al 16.2%, eso significa mucha disminución de muerte en la mujer tamaulipeca”, señaló.

El cáncer de mama en hombres no es muy frecuente, según las estadísticas, de cada 1,000 mujeres, hay un caso positivo en hombres en el estado. Sin embargo, desafortunadamente, cuando un hombre presenta cáncer de mama, la enfermedad avanza el doble de rápido, esto se debe a que, al carecer de tejidos mamarios, el cáncer puede propagarse al hueso de manera inmediata.