Disminuye 33 metros el acuífero Tula-Bustamante en 20 años

Ante esta situación, personal de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica realizó un recorrido de verificación de niveles estáticos y dinámicos

El acuífero Tula-Bustamante registra un descenso promedio de entre 32 y 33 metros en sus niveles de agua subterránea durante los últimos 20 años, informó el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

El funcionario advirtió que se trata de un abatimiento importante y señaló que en la zona existen pozos con profundidades de entre 100 y 150 metros.

Quiroga Álvarez explicó que el acuífero, que abastece a los municipios de Tula, Bustamante, Jaumave, Palmillas y Miquihuana, presenta una sobreexplotación histórica, con niveles estáticos que cada año se van más abajo.

Ante esta situación, personal de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica realizó un recorrido de verificación de niveles estáticos y dinámicos en pozos profundos ubicados en los ejidos Adolfo López Mateos, Magdaleno Cedillo, Miguel Hidalgo, San Pablo y Terrones Benítez, para actualizar el diagnóstico técnico.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el acuífero Tula-Bustamante es uno de los más estresados del altiplano tamaulipeco, donde la extracción para uso agrícola y doméstico supera la recarga natural.

El secretario advirtió que, de continuar esta tendencia, se corre el riesgo de tener que profundizar aún más los pozos, con mayores costos de energía y pérdida de calidad del agua, por lo que se analiza ordenar las concesiones y frenar nuevas extracciones irregulares.

El caso es similar al de otros acuíferos de la zona centro, donde la Conagua reconoce déficit de medición en más de 200 pozos piloto a nivel nacional, lo que limita el cálculo de disponibilidad real.