Directora del Tec Victoria denuncia red de irregularidades

La directora identificó directamente al docente Martín Castañón Ceballos como uno de los principales incitadores, conflicto que escaló en noviembre de 2025.

Tras semanas de señalamientos, la Directora del Instituto Tecnológico de Victoria, Deysi Yesica Álvarez Vergara, dio la cara ante la ciudadanía para desmentir las acusaciones de mal manejo de recursos y denunciar una campaña de difamación orquestada por un pequeño grupo de inconformes que se oponen a la regularización y transparencia del plantel.

1. Claridad en el manejo de recursos

Álvarez fue enfática al señalar que es imposible que una dirección disponga de fondos de manera unilateral. "Para cualquier proceso de egresos se requieren 5 partícipes y 5 firmas. El recurso lo dispone todo el cuerpo directivo con apego a la norma", aclaró, desmintiendo así las afirmaciones sobre desvíos económicos.

2. El origen del conflicto: El caso Martín Castañón Ceballos

La directora identificó directamente al docente Martín Castañón Ceballos como uno de los principales incitadores, conflicto que escaló cuando, en noviembre de 2025, el docente le exigió la reinstalación de su hijo como Jefe de Ciencias de la Tierra (cargo que ocupó por 9 años). Ante la negativa y la exigencia de realizar el acta de entrega-recepción, comenzaron las represalias.

"Responsabilizo a Martín Castañón Ceballos de cualquier cosa que me pueda suceder a mí o a mi entorno, ya que está fomentando el odio hacia mi persona de manera desmedida", sentenció la directora.

3. "Limpieza" administrativa: Las 7 irregularidades detectadas

Durante sus 10 meses de gestión, la administración ha implementado cambios para frenar abusos históricos:

Control de asistencia: Se eliminaron los cuadernillos de registro manual (donde se alteraban horas) y se instaló un reloj biométrico.

Supervisión docente: Se duplicó el número de prefectos para supervisar el turno vespertino, que antes carecía de vigilancia.

Combate al fraude: Se logró la inhabilitación por 10 años de un trabajador por fraude y se interpuso una denuncia contra el Jefe de Recursos Financieros por transferirse dinero del Tec a su cuenta personal.

Abandono de labores: Se detectó a un administrativo que cobraba sin asistir desde hace 7 años alegando falta de dinero por pensión alimenticia; el trabajador solicitó licencia sin goce de sueldo tras la denuncia.

Optimización académica: Se terminó con la práctica de docentes con 40 horas pagadas que solo daban 15 horas de clase, obligándolos a cubrir su carga frente a grupo según su perfil para evitar contrataciones externas innecesarias.

Cese de privilegios: Se prescindió de un trabajador que "heredó" la plaza y se negaba a acatar horarios e instrucciones.

Transparencia en plazas: El proceso de adjudicación de plazas ahora es evaluado por el TecNM y no por las academias locales, evitando favoritismos.

4. Postura frente a las protestas

Sobre el paro de labores iniciado el 18 de febrero de 2026, la directora señaló que se trata de un grupo de apenas 20 trabajadores y menos de 20 alumnos (que no representan ni el 1% de la matrícula), quienes han causado daños irreparables a la institución.

"El silencio no siempre es una afirmación. No quise hablar antes para no manchar nombres, pero mi obligación como servidora pública es rendir cuentas", afirmó, reiterando que la información financiera es pública y está disponible en los informes anuales.

Finalmente, Daisy Jessica Álvarez pidió a los padres de familia y alumnos no dejarse manipular por quienes buscan mantener privilegios indebidos. Reafirmó su compromiso con la mejora continua y la legalidad, respaldada por su trayectoria en cinco estados de la República dentro del sistema TecNM.