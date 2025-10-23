Director de Pemex supervisa remediación en Álamo, Veracruz

La visita del director general de Pemex ocurre en el marco de acciones con unidades terrestres, embarcaciones y barreras para mitigar el impacto del derrame.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acudió al municipio de Álamo Temapache para supervisar de primera mano las labores de limpieza y remediación desplegadas en el río Pantepec, derivadas de un derrame ambiental en la zona.

Durante su visita, Rodríguez Padilla constató los avances en campo de los trabajos de contención, recuperación de hidrocarburo y reinicio de operaciones del oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero, ya logrado según el informe de la empresa.

El directivo reafirmó el compromiso de Pemex con la seguridad de las comunidades y el medio ambiente, así como la transparencia en la ejecución de los protocolos de emergencia y de remediación ambiental.

La visita del director general se da en el marco de las acciones operativas de Pemex en la región, que incluyen unidades terrestres, embarcaciones especializadas y barreras de contención para mitigar el impacto del derrame.

Con este pronunciamiento público, Pemex envía un mensaje de responsabilidad institucional reforzada y presencia operativa en el terreno frente a incidencias ambientales en sus zonas de operación.