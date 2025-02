 Diputados aprueban decreto; bajará tarifa de comercio en Reynosa

"Les dijimos que trataran de llegar a un acuerdo con el municipio, que tuvieran diálogo, agotar el diálogo para que nosotros ahora si no tengamos que intervenir, todavía ayer se supone que iba a ver diálogo, no hubo, siguen con esta política, es decir de no hacer estos ajustes o los acuerdos en el cabildo para cobrar menos impuestos, entonces si no lo quiere hacer el municipio, pues nosotros lo vamos a hacer”, señaló.