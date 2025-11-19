Diputado Humberto Prieto presentará informe este 20 de noviembre

En total, presentó 18 propuestas ante el Congreso, varias de ellas aprobadas, otras en comisiones y algunas más en proceso de análisis para futura dictaminación

El diputado Humberto Prieto Herrera, integrante del partido Morena y actual presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, anunció que este jueves 20 de noviembre presentará su informe legislativo correspondiente al último año de actividades. La transmisión se realizará vía Facebook a las seis de la tarde, con el objetivo de acercar la información directamente a la ciudadanía.

El legislador explicó que el informe dará a conocer el trabajo realizado durante el periodo que concluyó el pasado 30 de septiembre, especialmente el conjunto de iniciativas que impulsó de manera individual. En total, dijo que han sido 18 propuestas presentadas ante el Congreso, varias de ellas aprobadas, otras en comisiones y algunas más en proceso de análisis para su futura dictaminación.

Dentro del balance legislativo, Prieto Herrera destacó la iniciativa que promovió para la designación de un nuevo fiscal general de justicia en Tamaulipas. La propuesta avanzó con el respaldo del Congreso y posteriormente fue presentada por el gobernador del estado para su ejecución, convirtiéndose en una de las acciones institucionales más relevantes del periodo.

Al detallar lo que el público podrá esperar del mensaje, el diputado señaló: “El informe lo estaremos brindando vía redes sociales este próximo jueves 20 vía Facebook, será un mensaje a la ciudadanía de la chamba que hemos estado haciendo en este año, como ustedes saben ya concluyó el 30 de septiembre. En el informe vamos a dar a conocer las iniciativas que hemos presentado primero de manera individual que ahí podrán ver algunas de ellas, han sido 18 iniciativas que se han presentado, muchas de ellas aprobadas, muchas de ellas en comisiones y otras tantas en el proceso de análisis y discusión para que en su momento se dictaminen.”

El informe legislativo busca facilitar el acceso a los ciudadanos interesados en conocer el desempeño y los resultados del trabajo realizado desde el Congreso durante el último año.