Diputado del PAN en Tamaulipas Cabeza de Vaca registra 41 faltas 

Diputados de Morena tunden a Ismael García Cabeza de Vaca por acumular 41 faltas en el Congreso; le exigen “ponerse a chambear” y dejar el cinismo.

Con relación al amparo que le fuera negado al Diputado Plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca, en el cual justifica sus inasistencias a las sesiones del Congreso de Tamaulipas, el presidente de la junta de gobierno de la 66 legislatura local, Diputado Humberto Prieto Herrera, consideró que es vergonzoso y exhortó al legislador faltista “ponerse a chambear y dejar de poner en vergüenza a su partido”.

Durante la mañanera legislativa, el líder del congreso local dijo que “Es el colmo del cinismo, no venir a chambear y querer sacar un amparo para que te justifiquen las faltas; ahora sí que no sé si reír o llorar, la verdad”, dijo Prieto Herrera.

De igual manera, negó que el legislador Cabeza de Vaca sea el más productivo tan solo por presentar iniciativas por correspondencia y exhibió que el panista presenta iniciativas para cambiar solamente un punto y una coma, pero por correspondencia.

“Para ser productivos como diputados, hay que presentar iniciativas que tengan sustento y que se aprueben; ahí es donde entra la productividad del diputado. Si son 10 iniciativas las que presentaste y te aprobaron las 10, a lo mejor eres el más productivo, porque esas 10 significan que sí tenían un objetivo real para la vida de las y los tamaulipecos”, explicó.

Cabe señalar que, de acuerdo con las actas y registros del poder legislativo de Tamaulipas, el Diputado Local del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene un registro de 41 faltas y 17 asistencias en lo que va de la actual legislatura 66, correspondiente al periodo 2024-2027.

“Es vergonzoso, la verdad; ojalá viniera a chambear y dejara de poner en vergüenza a su partido, además de todos los trabajos te corren si no vas a trabajar; aquí no podemos correrlo porque se está trabajando en un nuevo reglamento en el congreso; sabemos que el actual es obsoleto, no está actualizado y está muy parchado. Entonces, se está trabajando ya en este nuevo reglamento; espero que en el próximo periodo ordinario podamos presentarlo con el tema de las faltas. Sin embargo, ahora sí que cada quien rinde sus cuentas a su partido y a los ciudadanos, pero bueno, halla ellos y su conciencia”, dijo el presidente del congreso de Tamaulipas.

Para los diputados morenistas, a Ismael García Cabeza de Vaca solo le interesaba ser legislador para contar con inmunidad jurídica y el fuero constitucional, ante lo que el panista ha insistido en que sigue siendo blanco de persecución política.