Diputada de Tamaulipas estaría involucrada en choque

De manera preliminar, también se menciona la posibilidad de que una persona haya perdido la vida en este percance ocurrido en la carretera federal 81

Un fuerte accidente vehicular se reportó de manera extraoficial en la carretera federal 81, en el tramo Estación González-Zaragoza, a la altura del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, donde presuntamente estaría involucrada la diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la legisladora habría resultado lesionada, con posibles afectaciones en la espalda, por lo que sería trasladada a un hospital de Ciudad Mante para recibir atención médica.

De manera preliminar, también se menciona la posibilidad de que una persona haya perdido la vida en este percance. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme el estado de salud de los involucrados ni el saldo del accidente.