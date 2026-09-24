Diputada cuestiona reforma sobre la doble nacionalidad

Guillén Vicente especuló que esta disposición podría tener "dedicatoria" política para figuras específicas que buscan contender

La diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente cuestionó la relevancia y oportunidad de debatir actualmente el tema de la doble nacionalidad, calificando el proceso legislativo como apresurado.

"No le veo el caso ni urgencia de sacar un tema como este ahorita; apenas vamos hacia el 2027", señaló la legisladora, sugiriendo que la premura con la que se aprobó, en fast track, podría esconder intenciones particulares.

Cuestiona posibles intenciones políticas de la disposición

Guillén Vicente especuló que esta disposición podría tener "dedicatoria" política para figuras específicas que buscan contender, mencionando casos como el de Marcelo Ebrard (quien cuenta con nacionalidad francesa) o posibles aspirantes en Tamaulipas. "Salvo que vaya dedicado a alguno de los que van a jugar, y ahí no soy adivina", comentó.

Sobre la viabilidad de la medida, la diputada fue práctica:

"En lo personal no tengo doble nacionalidad, pero si quieres participar, renuncias a la otra y te quedas con la mexicana; luego puedes intentar recuperarla si te interesa".

Señala falta de urgencia para debatir la reforma

Finalmente, reiteró que la discusión carece de sentido en este momento, a menos que el objetivo sea cerrar el paso a ciertos perfiles de cara a los próximos procesos electorales.