Diputada Catalyna Méndez Cepeda habla ante el caso Cabeza de Vaca

La diputada local de Morena, Catalyna Méndez Cepeda, se pronunció sobre la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentando que este se considere un perseguido político.

"Hay que enseñarle que hay una gran diferencia entre ser perseguido político y ser un prófugo de la justicia. Son conceptos muy distintos", dijo la legisladora victorense.

Señala deuda con el pueblo de Tamaulipas

La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en el Congreso de Tamaulipas destacó que existe una deuda con el pueblo, subrayando que la insistencia en el caso de Cabeza de Vaca no es un tema personal, sino una cuestión de justicia.

"Es un tema de justicia y de deuda con la gente de Tamaulipas, tras tantos abusos y saqueos que hizo durante años. Esto representa a nivel nacional el pasado político de los mercenarios de la política", declaró.

Revocación de amparo y llamado a la responsabilidad

La diputada también hizo referencia a la costumbre de algunos políticos de buscar refugio en Estados Unidos y pedir intervención a México, mientras evitan atender sus responsabilidades con la ciudadanía. "Celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya revocado este amparo, y por nuestra parte seguiremos informando", añadió.

Llamado a las nuevas generaciones

Méndez Cepeda enfatizó la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre el pasado de la vida pública de Tamaulipas, para asegurar que no se repita.