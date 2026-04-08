Diócesis de Matamoros-Reynosa recibirá el Congreso Misericordia

El padre Alan Camarco, de la Pastoral de la Comunicación, informó que este encuentro está dirigido a fieles de distintas parroquias de la región

Por primera vez, la Diócesis de Matamoros-Reynosa será sede del Congreso Misericordia, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril a partir de las nueve de la mañana en el Centro de Convenciones.

El padre Alan Camarco, de la Pastoral de la Comunicación, informó que este encuentro está dirigido a fieles de distintas parroquias de la región.

“Tendremos un congreso diocesano para todas las parroquias, especialmente de la Ribereña, Reynosa y nuestros hermanos del Valle de Texas, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros; este congreso se llama Misericordia”, explicó.

Durante el evento, diversas personalidades compartirán sus testimonios de conversión, entre ellas Eugenio Andrés Lira Rugarcía, así como la cantante católica Inés de Jesús y el ex actor Manuel Capetillo. También participará el fundador del movimiento “El Sembrador” en Estados Unidos.

Destaca presencia de sacerdote en congreso eclesiástico

El sacerdote organizador, padre Roberto Figueroa, destacó la presencia de Noel Díaz, quien viajará desde Los Ángeles exclusivamente para este congreso.

“Viene únicamente a este evento para acompañarnos y dar su testimonio; es un personaje que ha tenido encuentros con papas como Juan Pablo II y el Papa Francisco”, señaló.

La jornada se desarrollará durante todo el sábado, concentrando diversas actividades religiosas en un mismo lugar. Se celebrará la misa presidida por el obispo, además de contar con sacerdotes disponibles para el sacramento de la confesión.

El padre Alan Camarco indicó que los asistentes podrán acceder a este sacramento durante el evento, además de facilitar la participación mediante la distribución de boletos.