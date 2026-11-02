Difunden recomendaciones para visitas a panteones en Nuevo Laredo

Autoridades llamaron a usar calzado cerrado, evitar la maleza y colocar veladoras en sitios firmes para lograr un festejo sin incidentes.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo emitió recomendaciones para que las familias que visiten los panteones este 2 de noviembre lo hagan de manera segura.

Una de las principales peticiones es cuidar a las y los niños, así como a adultos mayores, pues hay tumbas dañadas debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento; incluso algunas se encuentran abiertas y representan un riesgo de caída.

Medidas preventivas y recomendaciones de seguridad

La corporación enfatizó la necesidad de caminar con precaución ante desniveles, piedras o superficies irregulares, además de evitar subirse o recargarse sobre lápidas, cruces y estructuras antiguas.

Se aconseja utilizar calzado cómodo y de preferencia cerrado, así como evitar introducir las manos entre la maleza, huecos o espacios donde pudiera ocultarse fauna nociva o insectos.

Asimismo, las autoridades sugieren a la población mantenerse hidratada y protegerse de la exposición prolongada al sol durante su estancia en los camposantos.

En caso de encender veladoras, se solicita colocarlas en sitios firmes y alejadas de materiales inflamables. El objetivo de las autoridades municipales es concluir los festejos del 2 de noviembre con saldo blanco y cero incidentes de seguridad.