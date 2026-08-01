Difunden presunta llamada al 911 por el caso Dafne

La primera explicación difundida desde la academia señalaba que Dafne se había desvanecido mientras se encontraba en el área de regaderas

Una presunta llamada realizada al número de emergencias 911 la noche del 17 de julio comenzó a circular como un nuevo elemento relacionado con la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La grabación, de poco más de ocho minutos, es atribuida a Estrella “N”, coordinadora del área femenil del plantel, quien solicita el envío urgente de una ambulancia y describe a la menor inconsciente, sin respiración y con presencia de espuma o líquido en boca y nariz.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la autenticidad del material difundido ni han precisado si corresponde al registro original incorporado a la carpeta de investigación, por lo que su contenido debe manejarse como una versión presunta.

Operadora guía maniobras de reanimación

Durante la comunicación, la mujer señala inicialmente que un alumno aparentemente estaba sufriendo un infarto, aunque después aclara que se trata de una adolescente de aproximadamente 13 o 14 años localizada en el área de baños.

Al preguntarle si la menor respiraba, la persona que realiza el reporte responde que no presentaba movimientos ni jadeos. La operadora comienza entonces a dirigir las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de emergencia.

En distintos momentos de la grabación se menciona que Dafne presentaba los labios morados y que posteriormente cambiaron a un tono blanco. Durante las compresiones, la mujer también reporta que la adolescente expulsaba agua, pero continuaba sin respirar.

Otro fragmento que ha generado atención ocurre cuando Estrella “N” aparentemente se dirige a una persona presente en el lugar y le pide: “Vístela, por favor, Yanina”. La mención ha sido relacionada con Danna Yanina “N”, también imputada en el caso, aunque el audio por sí mismo no permite establecer qué actividad realizaba ni cuál habría sido su participación.

Grabación contrasta con la versión inicial del plantel

El contenido resulta relevante porque la primera explicación difundida desde la academia señalaba que Dafne se había desvanecido mientras se encontraba en el área de regaderas. A la familia también se le habría comunicado inicialmente que la adolescente sufrió un desmayo y posteriormente que ya no contaba con signos vitales.

La investigación forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, conclusión obtenida mediante estudios de criminalística, medicina forense, autopsia, mecánica de lesiones y mecánica de hechos.

Las autoridades indicaron previamente que algunos testimonios recabados no coincidían con los resultados científicos, por lo que una de las líneas de investigación consiste en reconstruir lo ocurrido dentro del plantel y establecer quiénes estuvieron presentes antes, durante y después de la emergencia.

Para que la llamada tenga valor dentro del proceso penal, será necesario verificar el archivo original, su horario, duración, procedencia e integridad, además de contrastarlo con los reportes del 911 y los registros de Protección Civil.

Tres personas permanecen sujetas a proceso

Estrella “N” fue vinculada a proceso por su probable participación como coautora material del feminicidio, mientras que Jorge Luis “N”, director de la academia, enfrenta el procedimiento por su posible responsabilidad derivada de una omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Por su parte, Danna Yanina “N” también fue vinculada por su probable intervención. Su defensa sostiene que era alumna, que no tenía personas bajo su mando y que impugnará la resolución judicial.

Los tres permanecen bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones complementarias. La vinculación permite continuar con el procedimiento y reunir nuevas pruebas, pero no representa una sentencia condenatoria.