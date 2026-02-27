DIF Tamaulipas respalda sanciones contra la pornografía infantil

Patricia Lara Ayala hizo un exhorto a la población, especialmente a los padres de familia, para extremar la vigilancia en el entorno familiar

Tras la reciente aprobación en el Congreso del Estado de la iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes distribuyan y comercialicen pornografía infantil, la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, manifestó su total respaldo a esta medida, calificando la protección de la niñez como una prioridad absoluta.

Lara Ayala aseguró que el DIF estatal se mantiene en vigilancia permanente ante estos delitos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó que el trabajo se realiza en estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), para garantizar que las denuncias y procesos se lleven a cabo bajo el respaldo total de la ley.

"Trabajamos de la mano con la Fiscalía para que las cosas se hagan de la forma correcta; no solo con una buena intención, sino con el respaldo de la ley completa por el bienestar de los menores, de las familias y de las mujeres", afirmó la funcionaria.

La directora enfatizó que la participación del área jurídica del DIF y la Procuraduría es clave para obtener resultados positivos y mantenerse actualizados en las acciones que protegen a la infancia tamaulipeca.

"No hay ser más vulnerable que un pequeño, por ello su cuidado y atención es prioritario", añadió.

Llamado a los padres de familia

Finalmente, Patricia Lara Ayala hizo un exhorto a la población, especialmente a los padres de familia, para extremar la vigilancia en el entorno familiar y, sobre todo, en el uso de las redes sociales. Recalcó que los menores requieren atención, defensa y apoyo integral en todos los ámbitos para evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.