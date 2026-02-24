DIF Tamaulipas recibe a adulta mayor abandonada en Playa Bagdad

Estas autoridades continuarán buscando a la familia en la zona, mientras se le brinda atención y cuidado en las instalaciones

La directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, informó que Nilda Perales Ramos, la señora abandonada en silla de ruedas en Matamoros, ya se encuentra en el hogar del adulto mayor del DIF, recibiendo atención y cuidado.

Lara Ayala destacó que la señora está estable de salud y que se está trabajando para ubicar a su familia, aunque no se ha encontrado ningún lazo en Estados Unidos. La fiscalía está apoyando en el proceso y se continuará buscando a la familia en la zona de la frontera.

DIF enfatiza en atención médica a afectada

La directora del DIF Tamaulipas enfatizó que lo más importante es atender a la señora y hacerla sentir bien, ya que pasó por un proceso difícil. Se le está brindando todo el cuidado y atención necesarios para su bienestar.

Dijo que no se ha tenido comunicación con autoridades de Estados Unidos y se ha descartado la posibilidad de ubicar a la familia en ese país.

Mientras tanto continuarán buscando a la familia en la zona y se le brindará atención y cuidado a la señora.