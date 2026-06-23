DIF Tamaulipas rechaza venta irregular de despensas

En cuanto a resultados, Lara Ayala indicó que, durante la administración actual, se han entregado 90 millones de desayunos escolares

La directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, rechazó las versiones sobre presuntas irregularidades en la distribución de despensas del instituto y aseguró que los programas alimentarios cuentan con estrictos mecanismos de control y supervisión.

Lo anterior se dijo tras la difusión de un video en redes sociales que muestra un paquete alimentario que supuestamente fue comercializado en Tamaulipas y llegó hasta Alemania. Lara Ayala afirmó que ese material “no corresponde a la realidad”.

Explican controles para evitar comercialización de apoyos

La funcionaria explicó que cada paquete alimentario entregado por el DIF Tamaulipas, y por cualquier sistema en el país, cuenta con controles y candados que impiden su comercialización. Señaló además que, si se detectara alguna venta, se consideraría delito y debería denunciarse conforme a las pruebas existentes.

“Revisando el video, no corresponde a logos actuales. Además, no contiene fecha de caducidad ni de elaboración ni lote, lo que nos impide darle un seguimiento”, dijo Lara Ayala, quien agregó que, incluso si el paquete fuera de la ruta de elaboración y producción del instituto, falta información para rastrearlo.

Destacan resultados en programas alimentarios

La directora destacó la posición del DIF Tamaulipas a nivel nacional en materia de transparencia y entrega de apoyos:

“A nivel nacional el DIF Tamaulipas, en especial a través de una muy especializada agencia, está considerado como el primer lugar en transparencia y en entrega de apoyos de desayunos escolares, especialmente lo que se refiere a canastas y apoyos alimentarios”, señaló.

En cuanto a resultados, Lara Ayala indicó que, durante la administración actual, se han entregado 90 millones de desayunos escolares y casi 1 millón de despensas completas para las familias, además de despensas especiales de contingencias.

Concluyó señalando la disposición a comprobar y revisar la veracidad del material difundido: “En todo siempre hay un respaldo y hay que comprobar y revisar qué tan cierto es lo que nos están mostrando".