DIF Tamaulipas realizará jornada médica gratuita

El DIF Tamaulipas llevará a cabo la jornada 'Megamissions' el 17 y 18 de febrero en Ciudad Victoria, con consultas y procedimientos sin costo

Con una atención gratuita durante los días 17 y 18 de febrero, el Sistema DIF Tamaulipas realizará la jornada médica denominada “Megamissions”, misma que tendrá como sede Ciudad Victoria

Estas acciones permiten acercar servicios de salud accesibles a cada persona, grupo o población de atención prioritaria, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, en coordinación con el Club Rotario Victoria de Escandón Asociación Civil, realizarán este esfuerzo conjunto en beneficio de las familias que así lo requieran.

Las personas que asistan contarán con consulta médica general, procedimientos quirúrgicos menores, entre ellos retiro de verrugas, mezquinos y lunares, así como atención odontológica, entre otros apoyos enfocados en el cuidado integral de la salud.

La atención se brindará en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en la Calzada Gral. Luis Caballero #297, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde el 17 de febrero, y de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde el 18 de febrero.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial (INE); en el caso de menores de edad, será necesario mostrar la CURP como documento de identificación