La actividad “RevolucionARTE” combinó gastronomía, música y representaciones históricas para visibilizar el talento de estudiantes con discapacidad visual

Con una experiencia sensorial que combinó gastronomía, música y representaciones históricas, el Sistema DIF Tamaulipas realizó la cena a ciegas "RevolucionARTE", una actividad enfocada en promover la inclusión de las personas con discapacidad visual y reconocer las habilidades artísticas de sus estudiantes.

El evento fue organizado por la Escuela Camino de Luz en la Pinacoteca de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde las y los invitados participaron en una dinámica ambientada en la Revolución Mexicana, con el objetivo de acercarlos a las experiencias de quienes viven con discapacidad visual.

Invitados vivieron una experiencia a ciegas

Durante la velada, los asistentes utilizaron antifaces para cubrirse los ojos y disfrutaron de una cena de tres tiempos, acompañada de sonidos, música y relatos que recrearon diferentes momentos de la época revolucionaria.

La ambientación permitió recorrer, mediante estímulos auditivos y narraciones, escenas que iban desde la vida cotidiana de los campesinos hasta los campamentos revolucionarios y el final de las batallas.

Al terminar la cena, los invitados se retiraron los antifaces para presenciar una representación preparada por alumnas y alumnos de Camino de Luz, quienes caracterizados como personajes históricos escenificaron una batalla y compartieron frases célebres de figuras de la Revolución Mexicana.

Estudiantes mostraron su talento artístico

Como parte de las actividades también se presentó una exposición de cuadros vivientes, en la que las y los estudiantes representaron a distintos personajes de aquella época y compartieron con los asistentes sus conocimientos, habilidades y talento artístico.

La Escuela Camino de Luz es una institución del DIF Tamaulipas que brinda atención a personas con discapacidad visual. Entre sus objetivos se encuentra fortalecer la autonomía de sus estudiantes y favorecer su inclusión social y laboral mediante talleres de emprendimiento y desarrollo de habilidades.

El organismo, que preside María de Villarreal, impulsa actividades de convivencia y sensibilización para acercar a la sociedad al trabajo que realiza esta institución y generar mayores oportunidades de desarrollo y participación para las personas con discapacidad visual.