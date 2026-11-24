Más de 120 estudiantes participaron en actividades para conocer sus derechos y prevenir situaciones de riesgo en Ciudad Victoria

Con la participación de más de 120 estudiantes de primaria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas realizó una jornada dedicada a promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante actividades educativas y dinámicas enfocadas en su protección y bienestar.

La iniciativa, encabezada por el organismo que preside María de Villarreal, se desarrolló durante cuatro días en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde alumnos de cuarto, quinto y sexto grado tuvieron la oportunidad de conocer sus derechos y responsabilidades.

Estudiantes participaron en actividades educativas

Durante la Feria de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2026, los menores participaron en exposiciones, ejercicios didácticos y distintas dinámicas diseñadas para acercarles información sobre sus garantías fundamentales.

En el recorrido por las instalaciones, Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas, convivió con los estudiantes y destacó la importancia de aprovechar estos espacios para fortalecer su formación y proporcionarles herramientas que les permitan identificar y prevenir situaciones de riesgo.

La actividad también buscó fomentar el conocimiento de los mecanismos de protección disponibles para la infancia, así como contribuir a la construcción de ambientes seguros para su desarrollo.

Dependencias estatales se sumaron a la feria

La jornada reunió a diversas instituciones que colaboraron con actividades informativas para los asistentes. Entre ellas estuvieron las secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social.

También participaron el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto del Deporte y el Poder Judicial de Tamaulipas.

Por parte del DIF estatal se integraron las áreas de Fortalecimiento Familiar y Programas Alimentarios, además de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.

¿Qué escuelas participaron en la Feria de los Derechos?

Para esta edición fueron convocados alumnos de cuatro planteles de Ciudad Victoria, seleccionados por formar parte de las escuelas de atención prioritaria del turno matutino.

Escuela primaria Ingeniero Marte R. Gómez.

Escuela primaria General Álvaro Obregón.

Escuela primaria Herminio Guzmán Castillo.

Escuela primaria 12 de Octubre de 1492.

La selección permitió dirigir las actividades a estudiantes de educación básica, quienes tuvieron acceso a información sobre sus derechos y las instituciones responsables de garantizar su cumplimiento.

Una jornada por los derechos de niñas y niños

La feria se realizó en el contexto del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, una conmemoración que recuerda dos documentos fundamentales para la protección de los menores: la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en 1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Con este tipo de iniciativas, el DIF Tamaulipas busca reforzar las acciones de difusión y protección de los derechos de la infancia, además de impulsar espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse con bienestar, respeto y convivencia.

El organismo estatal reiteró su compromiso de continuar promoviendo acciones que contribuyan a garantizar condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de este sector de la población.