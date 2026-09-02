DIF Tamaulipas impulsa proyectos con convocatoria 2026

DIF Tamaulipas lanzó la convocatoria “Sociedad Civil en Transformación 2026” para organizaciones con proyectos de impacto social, ambiental o económico

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, presentó la convocatoria “Sociedad Civil en Transformación 2026”, dirigida a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen proyectos con impacto social, ambiental o económico.

La iniciativa busca respaldar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de población en situación de atención prioritaria, además de promover la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

¿Qué proyectos pueden participar?

Las organizaciones interesadas deberán presentar iniciativas vinculadas con alguna de las áreas contempladas en la convocatoria, entre ellas la atención de niñas, niños y adolescentes, así como el respaldo a familias y mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

También podrán participar proyectos enfocados en la prevención y detección de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, además de aquellos relacionados con la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables.

Las propuestas deberán guardar relación con la misión de la organización postulante y sustentarse en un diagnóstico actualizado de la problemática que pretenden atender.

De acuerdo con los lineamientos, los proyectos deberán promover habilidades para la vida entre las personas beneficiarias y establecer de manera precisa los resultados que buscan alcanzar.

Para ello, las organizaciones tendrán que definir metas e indicadores, además de plantear acciones que fortalezcan las capacidades organizativas de la población atendida y contribuyan a enfrentar las causas estructurales de la pobreza.

¿Cuáles son los requisitos para las organizaciones?

Entre las condiciones para participar se establece que las organizaciones sean donatarias autorizadas y conserven dicha autorización, así como su deducibilidad fiscal, durante el periodo de ejecución del proyecto.

También deberán contar con un órgano de gobierno debidamente conformado y tener una misión y objetivos que correspondan con las áreas establecidas en la convocatoria.

Las propuestas tendrán que ejecutarse dentro de alguno de los 43 municipios de Tamaulipas y contemplar una duración de entre tres y seis meses.

Apoyos serán de hasta 100 mil pesos

Los proyectos que resulten seleccionados podrán recibir un apoyo económico de entre 50 mil y 100 mil pesos, dependiendo de las condiciones establecidas en la convocatoria.

El recurso será entregado en una sola exhibición una vez que se haya firmado el instrumento jurídico correspondiente.

Las organizaciones interesadas podrán registrar sus proyectos del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2026, mediante el portal oficial correspondiente a la convocatoria Sociedad Civil en Transformación 2026.

Además del registro, deberán entregar la documentación oficial, legal y fiscal necesaria para acreditar que su funcionamiento se mantiene vigente y que opera de manera correcta y transparente.

Una vez recibidas las propuestas, las iniciativas serán analizadas y calificadas por un comité y un grupo de evaluadores, quienes aplicarán los criterios establecidos en la convocatoria.