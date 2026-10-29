DIF Tamaulipas impulsa igualdad de género y sistema de cuidados

Aprueban el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la creación de una Comisión de Cuidados en Tamaulipas

El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por María de Villarreal, impulsa acciones para fortalecer la igualdad sustantiva y la atención integral de la población, luego de que se aprobara el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la creación de una Comisión de Cuidados.

Los acuerdos se tomaron durante la decimoquinta sesión del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la que participó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas. La reunión fue encabezada por Silvia Lucero Casas González, secretaria de Bienestar, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad y tienen como objetivo reforzar las políticas públicas con perspectiva de género, así como avanzar en la atención de las personas que requieren cuidados y reconocer la labor de quienes los proporcionan.

Aprueban Comisión de Cuidados en Tamaulipas

La creación de la Comisión de Cuidados representa uno de los principales acuerdos de la sesión, al establecer un nuevo instrumento de coordinación para atender las necesidades de distintos sectores de la población que requieren asistencia cotidiana.

Durante la reunión, Patricia Lara Ayala destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género en las decisiones gubernamentales y consolidar políticas que consideren tanto a las personas que necesitan apoyo como a quienes realizan las tareas de cuidado.

“Impulsamos la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y, en este sentido, uno de los pilares fundamentales es este Sistema de Cuidados”, señaló la directora general del organismo.

La funcionaria también subrayó que estas labores históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres, por lo que resulta necesario reconocer su contribución y fortalecer las acciones institucionales dirigidas a quienes cuidan.

Hasta el anuncio de la aprobación, no se dieron a conocer detalles sobre la integración de la nueva comisión, su presupuesto, sus atribuciones específicas o la fecha en que comenzará a operar.

Programa Estatal busca fortalecer la igualdad de género

Además de la Comisión de Cuidados, las autoridades aprobaron el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una herramienta orientada a fortalecer las acciones gubernamentales en favor de los derechos humanos y la igualdad sustantiva.

El objetivo es incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y promover condiciones más equitativas para mujeres y hombres en Tamaulipas.

Durante la sesión, el DIF estatal reiteró su compromiso de colaborar con otras dependencias para impulsar acciones de justicia social y atención integral, en concordancia con las directrices del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Los acuerdos se sustentan en los artículos 18, 23 y 24 de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, que establece disposiciones para promover y garantizar los derechos humanos y la igualdad sustantiva de las mujeres en la entidad.

DIF Tamaulipas ofrece atención a niñas y niños

Como parte de sus servicios de cuidado, el DIF Tamaulipas cuenta con Centros de Cuidado Diario (CECUDI), guarderías y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), espacios destinados a la atención de niñas y niños durante la primera infancia.

Estos servicios permiten que las familias cuenten con alternativas para el cuidado de sus hijas e hijos mientras madres y padres trabajan o estudian, con espacios destinados a brindar atención y protección a la niñez.

La atención durante los primeros años de vida constituye una de las áreas contempladas en las acciones del organismo para responder a las necesidades de cuidado de las familias tamaulipecas.

Servicios para personas adultas mayores y con discapacidad

La red de atención del DIF Tamaulipas también incluye servicios dirigidos a las personas adultas mayores, mediante la Casa Hogar, las Estancias de Cuidado Diario y las Casas Club.

En el caso de las personas con discapacidad, el organismo ofrece atención a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con servicios orientados al bienestar, la rehabilitación y la inclusión.

Estos programas forman parte de la atención que el sistema estatal brinda a personas que requieren distintos niveles de apoyo, así como a sus familias y cuidadores.