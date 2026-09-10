DIF Tamaulipas impulsa diálogo sobre salud mental juvenil

El DIF Tamaulipas realizó una ponencia y conversatorio para promover la prevención, reducir estigmas y fortalecer redes de apoyo entre jóvenes

El DIF Tamaulipas fortaleció los espacios de reflexión sobre la salud mental de los jóvenes mediante la ponencia “Rompiendo el silencio” y un conversatorio con especialistas.

Las actividades se realizaron en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con el propósito de fomentar el diálogo, identificar oportunamente factores de riesgo, reducir los estigmas relacionados con la salud mental y promover la búsqueda de apoyo profesional.

La directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, destacó que la juventud representa una prioridad para el Gobierno de Tamaulipas y resaltó la importancia de brindar herramientas a las nuevas generaciones para enfrentar los retos de esta etapa.

Durante el encuentro, señaló que el organismo busca que las y los jóvenes cuenten con recursos que les permitan desarrollarse, alcanzar sus metas y construir un proyecto de vida.

También destacó la importancia de transmitirles el valor que tienen como personas y promover su libertad para tomar decisiones que contribuyan a su bienestar y felicidad.

La ponencia “Rompiendo el silencio” estuvo a cargo del conferencista Eduardo del Villar, quien explicó que el mensaje está inspirado en una experiencia personal y dedicado a la memoria de su hermano Fernando, quien murió por suicidio hace algunos años.

A partir de esta experiencia, el conferencista transformó el dolor de la pérdida en un mensaje dirigido a las nuevas generaciones sobre la importancia de expresar sus emociones, hablar de los problemas que enfrentan y buscar ayuda durante momentos difíciles.

La ponencia plantea que romper el silencio puede salvar vidas, al impulsar la comunicación y la búsqueda de acompañamiento ante situaciones complejas.

Especialistas abordan prevención y atención

Como parte de la jornada, también se realizó un conversatorio sobre salud mental con la participación de personal del Centro de Integración Juvenil, integrantes del Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses y especialistas de la Secretaría de Salud.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la prevención, atención y tratamiento de la salud mental, así como la importancia de contar con redes de acompañamiento.

Estas actividades forman parte del trabajo de la Dirección de Fortalecimiento Familiar del DIF Tamaulipas para promover el bienestar y la sana convivencia entre las y los jóvenes tamaulipecos.

A través de estas acciones, los Mensajeros de Paz buscan generar espacios seguros donde las y los jóvenes puedan expresarse, sentirse escuchados y encontrar orientación y apoyo.

El organismo también destacó la importancia de fortalecer el acompañamiento de las familias como parte de las acciones dirigidas al bienestar de las nuevas generaciones.