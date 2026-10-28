DIF Tamaulipas fortalece la protección de familias vulnerables

El DIF Tamaulipas realizó el Tercer Congreso de Trabajo Social para mejorar la atención a niñas, niños, adolescentes y familias en situación vulnerable

Con el objetivo de mejorar la atención y protección de las familias, el Sistema DIF Tamaulipas realizó el Tercer Congreso de Trabajo Social, un encuentro en el que especialistas y profesionales intercambiaron conocimientos y experiencias sobre las estrategias de intervención ante situaciones de vulnerabilidad que afectan a niñas, niños y adolescentes.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio del organismo estatal, presidido por María de Villarreal, bajo el lema “Trabajo Social: tejiendo redes de protección y esperanza para niñas, niños, adolescentes y familias”.

Durante las actividades se abordaron herramientas para fortalecer la preparación del personal dedicado a la orientación, el acompañamiento y la protección integral de las familias tamaulipecas.

Especialistas abordan diagnóstico social y violencia familiar

Entre las ponencias destacadas estuvo “Diagnóstico social y valoración familiar”, impartida por Iztel Azucena Sánchez Agustín, directora de Medidas de Protección de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

También se presentó la conferencia “Actores del silencio y la agresión: una mirada integral al fenómeno de la violencia”, a cargo de la doctora Verónica Edith Salazar Pérez, especialista en derecho de San Luis Potosí.

Ambas exposiciones formaron parte de las actividades enfocadas en ampliar las herramientas de intervención de los trabajadores sociales y mejorar la identificación de situaciones que pueden comprometer el bienestar de las personas y sus familias.

Analizan protocolos para proteger a niñas, niños y adolescentes

El congreso también incluyó paneles sobre la atención integral de menores de edad en servicios de urgencias hospitalarias cuando existen posibles vulneraciones de sus derechos.

Otros temas fueron el enfoque sistémico del trabajo social, los protocolos de intervención y la perspectiva cultural aplicada al ejercicio de esta profesión.

Durante el encuentro se destacó que los trabajadores sociales desempeñan una función importante en la detección de necesidades, la evaluación de las dinámicas familiares y la vinculación con instituciones que ofrecen servicios de apoyo.

La coordinación entre especialistas y organismos permite facilitar el acceso a una atención oportuna, especialmente en situaciones que requieren acompañamiento especializado y medidas de protección.

El Sistema DIF Tamaulipas señaló que la profesionalización del trabajo social es parte de los esfuerzos para fortalecer los vínculos familiares, favorecer entornos seguros y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En concordancia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, el organismo promueve la colaboración entre profesionales e instituciones para responder a las necesidades de la población, particularmente de quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.