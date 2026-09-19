DIF Tamaulipas fortalece atención a adultos mayores

DIF Tamaulipas reforzaron sus acciones dirigidas a las personas adultas mayores con la entrega de equipamiento para la Escuela de Mayores

El Sistema Nacional DIF y el Sistema DIF Tamaulipas reforzaron sus acciones dirigidas a las personas adultas mayores con la entrega de equipamiento para la Escuela de Mayores.

La entrega, realizada en las instalaciones del DIF Nacional, forma parte de las acciones vinculadas con el Sistema Nacional de Cuidados y busca generar mejores condiciones para promover un envejecimiento activo.

En total fueron entregados 40 kits destinados a espacios comunitarios donde las personas mayores podrán participar en actividades de convivencia, recreación, movilidad y estimulación de la memoria.

Más de 4 mil artículos para las comunidades

Los paquetes reúnen 4 mil 120 artículos que podrán utilizarse en distintas actividades de acuerdo con las necesidades y capacidades de los participantes.

Entre los materiales se encuentran juegos de mesa, ligas, bastones, colchonetas, conos de señalización, mesas plegables, sillas, una bocina, extensiones eléctricas, botiquines y bolsas para almacenamiento.

El equipamiento también incluye herramientas tecnológicas y educativas, como una laptop, un proyector multimedia y un pizarrón blanco, además de materiales para realizar actividades de bordado.

Buscan impulsar un envejecimiento activo

Mariana Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF Nacional, explicó que la Escuela de Mayores tiene como objetivo promover el envejecimiento activo desde las propias comunidades.

Las actividades contempladas incluyen ejercicios para favorecer la movilidad, dinámicas para estimular la memoria y propuestas recreativas que incentiven la convivencia entre los participantes.

El programa también busca aprovechar los conocimientos y experiencias de las personas adultas mayores, generando espacios en los que puedan compartir sus saberes con otros integrantes de sus comunidades.

Con esta colaboración, ambos sistemas DIF buscan fortalecer las acciones enfocadas en el bienestar y cuidado de las personas adultas mayores, con actividades que contribuyan a su desarrollo físico, emocional y social.

En Tamaulipas, los Mensajeros de Paz mantienen programas de atención integral para personas adultas mayores en los 43 municipios del estado, con servicios relacionados con cuidado, atención médica, apoyo psicológico, asistencia social y rehabilitación.