DIF Tamaulipas facilita trámites para personas con discapacidad

El DIF Tamaulipas ofrece apoyo para obtener la credencial nacional de discapacidad y realizar la valoración para placas especiales

Con el objetivo de fortalecer la inclusión social y brindar una atención más accesible, el Sistema DIF Tamaulipas puso a disposición de la población servicios para facilitar la obtención de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y la valoración médica necesaria para el trámite de placas de circulación especiales.

Estas acciones se realizan a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), como parte de las estrategias para promover la igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad.

Credencial nacional permite acceder a beneficios y servicios

La Credencial Nacional para Personas con Discapacidad es un documento oficial con validez en todo el territorio mexicano que acredita una discapacidad permanente.

El documento facilita el acceso a distintos trámites, beneficios y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias.

Para solicitarla, las personas interesadas deben acudir al Centro de Rehabilitación y Educación Especial en un horario de 8:00 a 15:30 horas y presentar la documentación requerida.

Requisitos para obtener la credencial

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Certificado de discapacidad vigente con fotografía, expedido por los Sistemas DIF Municipales o por el Sistema DIF Tamaulipas.

Copia del acta de nacimiento.

CURP.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CREE brinda valoración para placas de circulación

Además de la expedición de credenciales, el CREE ofrece la valoración médica necesaria para quienes requieren realizar el trámite de placas de circulación para personas con discapacidad.

Este servicio busca contribuir a una movilidad más accesible y facilitar el ejercicio de este derecho bajo condiciones de mayor igualdad.

Para la valoración médica es necesario presentar una constancia de discapacidad con vigencia no mayor a seis meses, emitida por el CREE o por los Sistemas DIF Municipales.

Documentos necesarios para el trámite vehicular

Las personas interesadas en realizar el proceso de valoración para placas de circulación deberán entregar:

Constancia de discapacidad vigente.

Copia de la licencia de conducir vigente.

Tarjeta de circulación.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Identificación oficial vigente.

CURP.

El Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, señaló que estas acciones forman parte de una visión enfocada en la atención prioritaria y el desarrollo de políticas públicas que favorezcan a las personas con discapacidad.