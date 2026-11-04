DIF Tamaulipas entrega alimentos gratis a mil familias

Familias de 20 comunidades rurales de Soto la Marina recibieron paquetes con 21 productos básicos, incluido pescado fresco

Habitantes de distintas localidades rurales de Soto la Marina recibieron apoyo alimentario mediante una jornada del Sistema DIF Tamaulipas, que llevó productos de la canasta básica hasta la comunidad de Lavaderos, como parte de la estrategia para contribuir a la economía de los hogares y fortalecer el consumo de alimentos regionales.

La actividad se realizó a través de la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, iniciativa encabezada por el organismo estatal que preside María de Villarreal. En esta edición se benefició a mil familias procedentes de 20 comunidades del municipio, con paquetes integrados por 21 productos de primera necesidad.

Los alimentos entregados tienen un valor comercial aproximado de mil pesos por paquete; sin embargo, las personas beneficiarias no tuvieron que realizar ningún pago, debido a un esquema de aportaciones entre el DIF estatal y las autoridades municipales.

¿Qué productos recibieron las familias de Soto la Marina?

Los paquetes alimentarios fueron conformados con productos cosechados y elaborados por productores de Tamaulipas. Entre los artículos incluidos se encuentran aceite comestible, harina de maíz, queso, chorizo y diferentes variedades de hortalizas.

Como parte del apoyo, cada familia también recibió dos kilogramos de filete de pescado fresco, suministrado por pescadores de la región, quienes participan en esta estrategia con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno estatal.

La integración de estos productos busca complementar la alimentación de los hogares y, al mismo tiempo, abrir espacios de comercialización para quienes se dedican a las actividades agrícolas, pesqueras y de elaboración de alimentos en la entidad.

DIF Tamaulipas y municipio cubrieron el costo de los paquetes

Para hacer posible la distribución gratuita de los alimentos, el Sistema DIF Tamaulipas aportó el 70 por ciento del valor de los paquetes, mientras que el Ayuntamiento de Soto la Marina cubrió el 30 por ciento restante.

De esta manera, las familias de las 20 comunidades rurales tuvieron acceso a productos cuyo precio comercial ronda los mil pesos, sin que el gasto representara una carga para su economía.

Durante la jornada, Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas, reconoció el esfuerzo de las personas que se trasladaron desde localidades alejadas para participar en la actividad.

La funcionaria transmitió también un saludo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la presidenta del organismo, María de Villarreal, a quienes acudieron a recibir los apoyos.

Feria Mercado de Alimentos continuará en municipios de Tamaulipas

El programa “Come Bien, Vive Bien” forma parte de las acciones del DIF Tamaulipas para acercar productos alimentarios a distintas localidades, particularmente a comunidades rurales donde las familias pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a determinados productos.

Además del componente de apoyo social, la iniciativa contempla la participación de productores regionales, con el propósito de fortalecer sus actividades económicas y facilitar la distribución de alimentos elaborados o cosechados en territorio tamaulipeco.