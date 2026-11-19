Más de 4 mil familias recibieron productos de la canasta básica, hortalizas y pescado mediante las ferias 'Come Bien, Vive Bien'

Más de 4 mil familias de Tamaulipas recibieron poco más de 80 mil productos alimenticios a través de las Ferias Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, iniciativa del Sistema DIF estatal que busca apoyar la economía de los hogares y facilitar el acceso a alimentos de producción regional.

Las jornadas se realizaron en coordinación con los gobiernos municipales de Matamoros, Soto la Marina, Xicoténcatl y Ocampo, donde se distribuyeron paquetes con hortalizas y artículos de la canasta básica, entre ellos harina de maíz, queso y chorizo.

El programa funciona mediante un esquema de subsidio compartido que permite entregar los alimentos sin costo para las familias beneficiadas. Bajo este mecanismo, el DIF Tamaulipas cubre el 70 por ciento del costo de los paquetes, mientras que los ayuntamientos participantes aportan el 30 por ciento restante.

La estrategia también busca fortalecer la actividad de productores locales, pues incorpora alimentos cultivados, procesados y elaborados en territorio tamaulipeco.

Además, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura se sumó a las ferias con la entrega de dos kilogramos de filete de pescado por familia. El producto fue procesado por pescadores de la Laguna Madre.

Ocampo fue sede de la última jornada del año

La edición más reciente de las Ferias Mercado de Alimentos se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Ocampo, donde concluyó la etapa correspondiente a este año.

Durante la actividad participaron habitantes de la cabecera municipal y de distintas comunidades rurales, entre ellas Adolfo López Mateos, Chamal Viejo, Ricardo Flores Magón, La Muralla y Las Canoas.

El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por María de Villarreal, impulsa estas acciones como parte de sus estrategias de asistencia alimentaria, con las que busca contribuir al bienestar de las familias y promover el consumo de productos regionales.