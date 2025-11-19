DIF Tamaulipas capacita a personal de los CEDIF 

Estos centros buscan impulsar el empoderamiento y abrir oportunidades de autoempleo para las familias, además se atienden a 3,800 personas en 77 espacios

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realizó una jornada de capacitación dirigida a más de 100 personas que integran los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

Estos centros tienen como finalidad impulsar el empoderamiento y abrir oportunidades de autoempleo para las familias, además se atienden a 3,800 personas en 77 espacios comunitarios.

En estos espacios públicos, se imparten talleres de corte y confección, cocina, belleza, manualidades, auxiliar de enfermería, elaboración de prendas, accesorios tamaulipecos en gamuza, nuevas técnicas de diseño y armado, preparación de cenas navideñas, repostería fina, mejores prácticas de procesamiento de alimentos, así como diseño, creación de pulseras y joyería artesanal.

Los cursos de capacitación permiten reforzar técnicas, incorporar nuevas herramientas y ampliar el alcance de las actividades que se brindan en beneficio de las y los participantes.

Durante la capacitación se abordaron temas como técnicas de masaje, aromaterapia y actualización en servicios de bienestar y manejo del paciente interno y externo, orientado al cuidado básico y responsable.