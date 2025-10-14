DIF Tamaulipas busca apoyar a damnificados de Veracruz

Los productos no perecederos estarán siendo recibidos de 8:30 a 15:30 horas, en Calzada General Luis Caballero 297, Col. Tamatán, de Ciudad Victoria

La directora del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Anaya, informó sobre la activación de un centro de acopio para recaudar víveres en solidaridad con las familias del sur de Tamaulipas y de Veracruz afectadas por las lluvias e inundaciones,

“No estamos enviando ropa, pero si estaremos recibiendo alimentos enlatados, agua embotellada, artículos de higiene personal, productos de limpieza, leche en polvo, pañales, lo que básicamente necesitamos para de nuevo reiniciar, lo básico para la ciudadanía”, dijo Lara Anaya.

El centro de acopio estará hasta el próximo viernes 17 de octubre y todo lo que se recaude será enviado a las comunidades más afectadas por las lluvias, en Tamaulipas y Veracruz.