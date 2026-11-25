Américo Villarreal entregó 174 prótesis y aparatos funcionales; además, inauguró nuevas instalaciones para ampliar la atención del CREE

Con el objetivo de mejorar la atención y las condiciones de vida de las personas con discapacidad, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la entrega de 174 prótesis y aparatos funcionales, además de inaugurar nuevas instalaciones en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

La jornada se realizó en Ciudad Victoria, en compañía de María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, donde también fueron presentadas las obras de ampliación y remodelación del centro, que incluyen un tanque terapéutico y cinco nuevos espacios para brindar terapia física.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la importancia de impulsar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población y garantizar que las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades de desarrollo e inclusión.

"Estamos en un área altamente sensible, que sigue representando este humanismo, el despertar de conciencias del pueblo de México que optó por tener una mejor oportunidad y calidad de vida, por velar para que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera de las diferentes áreas de oportunidad de la convivencia humana", expresó.

Los 174 apoyos entregados durante la jornada beneficiarán a personas de 27 municipios de Tamaulipas. El paquete contempla prótesis de extremidades y distintos aparatos funcionales, entre ellos órtesis, destinados a facilitar la movilidad y fortalecer la independencia de sus usuarios.

Estos dispositivos buscan contribuir a que sus beneficiarios puedan realizar actividades cotidianas con mayor autonomía y mejorar sus condiciones de desplazamiento.

Villarreal Anaya recordó que hace un año se realizó una entrega similar en el mismo espacio, por lo que destacó la continuidad de estas acciones y la incorporación de nuevas áreas para ampliar los servicios especializados.

Por su parte, María de Villarreal resaltó la importancia de concretar los proyectos en beneficio de la población y expresó su satisfacción por hacer realidad los apoyos comprometidos.

"Hagamos realidad estas acciones, que no se queden en peticiones o en promesas, sino que las concluyamos junto con ustedes para el bien de todos", manifestó la presidenta del DIF estatal.

Nuevo tanque terapéutico duplicará capacidad de atención

Entre las instalaciones inauguradas destaca el nuevo tanque terapéutico del CREE, destinado a brindar tratamientos de hidroterapia a personas que requieren servicios de rehabilitación.

Con este espacio, el centro podrá atender aproximadamente a 640 pacientes mensualmente, lo que representa el doble de su capacidad anterior, cuando el tanque disponible recibía alrededor de 320 personas al mes.

La ampliación permitirá incrementar el número de beneficiarios que acceden a este tipo de tratamiento y fortalecer la atención especializada que ofrece la institución.

Amplían espacios para terapia física en el CREE

Además del tanque terapéutico, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial incorporó cinco nuevos cubículos destinados a las sesiones de terapia física.

La apertura de estos espacios permitirá aumentar la disponibilidad de atención para los pacientes, reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura de los servicios que proporciona el centro.

Con la entrega de apoyos funcionales y el mejoramiento de la infraestructura del CREE, el Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF estatal buscan fortalecer las alternativas de rehabilitación para las personas con discapacidad, así como promover su autonomía, inclusión y bienestar familiar.