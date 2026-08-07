DIF Tamaulipas alista actividades para adultos mayores

El DIF Tamaulipas realizará durante agosto actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, llevará a cabo durante agosto un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas para conmemorar el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra el 28 de agosto.

Del 24 al 28 de agosto, la Casa Hogar del Adulto Mayor de Ciudad Victoria será sede de la Semana Cultural, Artística y Recreativa, con un programa dirigido a fortalecer el bienestar físico y emocional de sus 96 residentes.

Las actividades contarán con la participación del Voluntariado de la Esperanza, la Banda de Música del Gobierno del Estado, el grupo musical de la Escuela Camino de Luz y el grupo norteño del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), entre otros invitados.

Eventos en Villas Vida Plena y Casa Club

En Villas Vida Plena se realizará la tradicional coronación de la Reina del Adulto Mayor, acompañada de una jornada de música, baile y diversas actividades recreativas, además de paseos por la ciudad como parte de la Semana del Adulto Mayor.

Por su parte, la Casa Club del Adulto Mayor desarrollará durante todo el mes una agenda con Tardes de Danzón, exposiciones de trabajos elaborados por sus integrantes, una visita al santuario de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito, una kermés por una vida saludable, conferencias impartidas por la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores y la participación en las Olimpiadas de Oro que se celebrarán en Apizaco, Tlaxcala.

El programa también será replicado en los sistemas DIF municipales, principalmente en los centros donde las personas adultas mayores participan de manera habitual en actividades recreativas, lúdicas y de convivencia.