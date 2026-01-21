DIF Reynosa vigila el caso de menor fallecida en resguardo

La directora confirmó que la presunta responsable está detenida y sujeta a investigación con resguardo judicial, mientras instancias competentes recaban pruebas

El Sistema DIF Reynosa mantiene un seguimiento legal activo en el caso de la menor de cuatro años que fue localizada sin vida el pasado 6 de enero en su domicilio, cuando se encontraba bajo el resguardo de una tía abuela, informó la directora del organismo, Gabriela Margarita Rosas Blanco.

La funcionaria aclaró que la niña nunca estuvo registrada formalmente en ningún programa del DIF; sin embargo, explicó que la legislación obliga a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a asumir la representación legal de la víctima en este tipo de casos, incluso después de su fallecimiento, con el objetivo de garantizar el esclarecimiento de los hechos.

“Ahí (la menor fallecida) no estaba con nosotros en el DIF, ahí sí tuvo que intervenir nuestra procuradora, porque aunque la niña ya haya fallecido, tuvo que estar representada por nuestra procuradora y ya hubo varias audiencias; el proceso sigue todavía y todavía está ahí en resguardo”, declaró Rosas Blanco.

Detalló que fue la propia procuradora del DIF quien intervino de manera directa en el proceso judicial, participando en diversas audiencias que ya se han llevado a cabo, y precisó que el procedimiento continúa abierto bajo la custodia de las autoridades correspondientes.

La directora confirmó que la presunta responsable permanece detenida y sujeta a investigación bajo resguardo judicial, mientras las instancias competentes continúan recabando pruebas y desahogando diligencias para determinar las responsabilidades penales.

Finalmente, subrayó que el DIF de Reynosa mantendrá su participación en el proceso hasta que se esclarezcan plenamente las circunstancias en que perdió la vida la menor, reiterando que la prioridad de la institución es garantizar justicia y evitar que este tipo de casos queden en la impunidad.