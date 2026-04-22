DIF Reynosa resguarda a más de 70 menores por denuncias

a procuradora subrayó que aún no existen conclusiones definitivas sobre estos casos, aunque reconoció que las circunstancias generan preocupación

La violencia contra menores de edad continúa siendo una preocupante realidad en Reynosa, donde actualmente más de 70 niños se encuentran bajo resguardo del sistema DIF. De acuerdo con reportes derivados de denuncias anónimas, se presume que estos menores podrían estar siendo víctimas de distintos tipos de abuso. Aunque pertenecen a diferentes familias y sectores de la ciudad, el factor en común que los vincula es la posible violencia en sus entornos.

Más de 70 menores bajo resguardo

Frida Paoleti Leyva, procuradora de la Defensa del Menor, informó que la cifra de menores bajo resguardo oscila entre los 70 y 75 casos, variando constantemente conforme avanzan los procesos de atención.

“Tenemos en resguardo ahorita un promedio de 70 a 75 niños, sube y baja esa cantidad que son los que están en resguardo por haber sido víctimas de algún tipo de delito; entre estos niños hay algunos con los que estamos trabajando con sus familias para que puedan ser reintegrados y cambiar un poco la dinámica familiar que genera la violencia, cuando no se trata de una violencia grave”, explicó.

Casos recientes encienden alertas

Durante la primera quincena de abril, se registraron además tres casos de menores que abandonaron sus domicilios, situación que encendió las alertas entre las autoridades. Actualmente, estos casos son atendidos por personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF, quienes representan a los menores ante instancias correspondientes para determinar las causas que los llevaron a huir.

La funcionaria detalló que estos tres menores permanecen bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes en coordinación con la fiscalía.

“A los tres niños los tenemos ahorita en casa, hogares guardados por parte de la fiscalía y estamos en el tema de investigar, colaborar con la fiscalía en la investigación, porque es la fiscalía quien se encarga de investigar; a través del área de psicología hacemos evaluaciones para determinar si los padres son aptos o no para tener a los niños y para determinar si los niños efectivamente son víctimas de violencia o no lo son”, señaló.

Labor del DIF y acompañamiento a familias

El sistema DIF precisó que no se trata de una instancia investigadora ni separadora de familias, sino de un organismo que brinda acompañamiento legal y psicológico. Su labor se enfoca en proteger a los menores y facilitar, en la medida de lo posible, su reintegración familiar. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han confirmado si los tres casos recientes corresponden a situaciones de violencia.

La procuradora subrayó que aún no existen conclusiones definitivas sobre estos casos, aunque reconoció que las circunstancias generan preocupación y obligan a mantener las investigaciones en curso.