DIF Reynosa ofrecerá pláticas gratuitas para futuras madres

La Feria de la Maternidad abordará la alimentación durante el embarazo y los beneficios de la lactancia este 24 de octubre en el Parque Cultural

Con el propósito de brindar información y orientación a mujeres embarazadas y futuras madres, el Sistema DIF Reynosa realizará dos pláticas informativas como parte de la Feria de la Maternidad, enfocadas en la alimentación durante el embarazo y los beneficios de la lactancia materna.

La actividad busca fortalecer el cuidado de la salud de las madres y sus bebés mediante información útil para esta etapa, resolver dudas frecuentes y ofrecer herramientas que contribuyan al bienestar materno e infantil.

La primera charla estará a cargo de Marieta Barrera, quien abordará la importancia de una alimentación adecuada durante el embarazo para favorecer la salud de la madre y el desarrollo del bebé. Posteriormente, Anayansy Carrillo, asesora de lactancia materna, compartirá información sobre sus beneficios y la preparación para esta etapa.

El evento se llevará a cabo el sábado 24 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en la Sala de Convenciones del Parque Cultural de Reynosa. Además de las pláticas, las asistentes podrán disfrutar de diversas sorpresas.

La entrada será gratuita y las interesadas podrán registrarse o solicitar mayores informes al teléfono 899 923 0432.

Estas actividades representan una oportunidad para que las futuras madres accedan a orientación confiable, resuelvan inquietudes y se preparen mejor para el embarazo, el nacimiento y la alimentación de sus bebés.