DIF Reynosa mantiene campaña de mastografías gratuitas

Explicó que las interesadas pueden solicitar una cita mediante las redes sociales oficiales de DIF Reynosa, enviando un mensaje

Con el objetivo de detectar oportunamente el cáncer de mama, el Sistema DIF Reynosa mantiene una campaña permanente de mastografías gratuitas, con especial énfasis durante octubre, mes dedicado a la sensibilización y prevención de esta enfermedad.

La directora del organismo, Gabriela Margarita Rosas Blanco, informó que los servicios incluyen mastografías sin costo y exploraciones mamarias para mujeres mayores de 25 años, con la finalidad de fomentar la revisión preventiva y facilitar el acceso a estudios que permitan identificar posibles alteraciones.

“Mastografías completamente gratuitas, también hacemos exploraciones de mama para todas aquellas mujeres después de los 25 años”, destacó la funcionaria, al invitar a las mujeres a aprovechar estos servicios de salud.

Cómo solicitar una cita para las mastografías gratuitas

Explicó que las interesadas pueden solicitar una cita mediante las redes sociales oficiales de DIF Reynosa, enviando un mensaje, o acudir directamente a las instalaciones del DIF Central y del DIF La Joya. Las mastografías se realizan en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

Rosas Blanco precisó que la atención se brinda de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde y que, al programar una cita, se asigna un horario específico para evitar que las pacientes tengan que esperar durante periodos prolongados.

“Nos pueden mandar un mensaje para hacer su cita o bien acudir al DIF Central o al DIF La Joya, y le hacemos su cita; la mastografía se le realiza en el CRI”, explicó.

Ofrecen orientación sobre reconstrucción tras cáncer de mama

La directora también señaló que la campaña contempla orientación para mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y tienen inquietudes sobre posibles procedimientos de reconstrucción, con el propósito de acercarlas a las opciones de atención disponibles.

“También para alguna mujer que haya sufrido cáncer de mama y que tenga una inquietud de alguna reconstrucción, también estamos ahorita con la campaña”, agregó.

Finalmente, el DIF Reynosa reiteró la invitación a las mujeres para que aprovechen estos servicios gratuitos, especialmente durante octubre, y prioricen el cuidado de su salud mediante revisiones oportunas. La campaña busca acercar la prevención a más familias y recordar que la detección temprana puede marcar una diferencia en la atención del cáncer de mama.