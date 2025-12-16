DIF Reynosa inicia renovación de becas para programas sociales

El DIF Reynosa renueva apoyos para personas con discapacidad, niños con cáncer y familiares de internos. Revisa el calendario y asegura tu apoyo.

El Sistema DIF Reynosa, presidido por Carlos Luis Peña Garza, lleva a cabo el proceso de renovación de los programas de becas dirigidos a personas con discapacidad, niñas y niños con cáncer, así como a hijas e hijos de personas internas en el Centro de Ejecución de Sanciones.

El objetivo de este procedimiento es dar continuidad a los apoyos económicos que contribuyen al bienestar y desarrollo de las familias beneficiarias que forman parte de estos programas sociales.

Calendario y vigencia del trámite

La renovación de becas inició el pasado 19 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 9 de enero del próximo año, de acuerdo con un calendario establecido conforme a la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Las autoridades del DIF Reynosa convocaron a las familias inscritas en los programas Contigo Soy Capaz, Apoyando Tu Futuro, Pequeños Héroes y Avanzando Contigo a acudir a realizar su trámite correspondiente.

Ubicación y atención para los beneficiarios

El proceso de renovación se lleva a cabo en las instalaciones del DIF Central, ubicadas en bulevar Hidalgo número 1900, colonia Hidalgo, donde el personal brinda orientación para facilitar el acceso oportuno a estos estímulos económicos.

Con este proceso de renovación de becas, el DIF Reynosa busca garantizar que las familias beneficiarias continúen recibiendo el apoyo necesario para el desarrollo integral de sus integrantes, fortaleciendo así la inclusión social en la ciudad.