DIF Matamoros mantiene abierto el registro de cirugías bucales

Indicó que durante la edición anterior se logró beneficiar a 540 personas, por lo que este año buscan alcanzar nuevamente esa cifra

La campaña de cirugías bucales impulsada por el Sistema DIF Matamoros continúa con su convocatoria abierta, luego de que alrededor de 300 personas se han registrado para recibir alguno de los procedimientos, informó Ana Ariziaga de Granados.

El DIF Matamoros inicia las intervenciones quirúrgicas

La presidenta del Sistema DIF señaló que desde las ocho de la mañana de este lunes comenzaron las intervenciones quirúrgicas por parte de los médicos participantes, mientras que las personas interesadas todavía pueden acercarse para solicitar una cita.

Indicó que durante la edición anterior se logró beneficiar a 540 personas, por lo que este año buscan alcanzar nuevamente esa cifra. Además, destacó la participación de los donadores que se han sumado a esta iniciativa, en la que sociedad y gobierno trabajan en conjunto para acercar estos servicios a quienes los necesitan.

Procedimientos, cuotas de recuperación y citas

Explicó que los procedimientos incluyen extracciones de muelas del juicio y otras cirugías bucales, con aportaciones de recuperación que van aproximadamente de los 100 a los 150 pesos, dependiendo del tratamiento, lo que representa un ahorro importante para los beneficiarios.

Finalmente, invitó a la población a aprovechar que la convocatoria continúa abierta y solicitar una cita directamente en las instalaciones del DIF Matamoros o comunicándose al teléfono del organismo, ya que no existe un límite de personas que puedan registrarse y la intención es superar o igualar los resultados del año pasado.