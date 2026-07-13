DIF Matamoros acerca servicios gratuitos a Palmares de Las Brisas

Decenas de familias recibieron atención médica, apoyos sociales, despensas, lentes gratuitos y asesorías durante la Mega Brigada 'Avanzando con Amor'

El alcalde Beto Granados encabezó la Mega Brigada “Avanzando con Amor”, una iniciativa del Sistema DIF Matamoros, presidido por Anita de Granados, con el propósito de acercar servicios y apoyos gratuitos a las familias de la ciudad.

La jornada se llevó a cabo en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Palmares de Las Brisas, donde decenas de habitantes recibieron atención en distintas áreas y accedieron a diversos programas sociales.

Ofrecen servicios médicos, apoyos sociales y asesorías gratuitas

Durante la megabrigada se instalaron módulos para el trámite de tarjetones de discapacidad, servicios del ITEA, programas de Vivienda para el Bienestar, prevención de la violencia, asesoría jurídica, atención psicológica, bolsa de trabajo, orientación nutricional, consulta dental, vacunación, servicios médicos, farmacia gratuita y apoyos oftalmológicos con entrega de lentes sin costo.

Además, las familias pudieron acceder al “Mercadito a Bajo Costo”, donde adquirieron productos de primera necesidad a precios accesibles.

Como parte de la jornada también se entregaron despensas, kits para bebé, abanicos, tarjetones de discapacidad y juegos de lotería, beneficiando de manera directa a los asistentes.

Anuncian nuevos módulos C.A.D.I. para la colonia

Durante su mensaje, el alcalde destacó que estas acciones buscan llevar atención integral directamente a las colonias y fortalecer el bienestar de las familias matamorenses.

"Me llena de gusto regresar a esta colonia y ser testigo de las grandes acciones que el Sistema DIF Matamoros ha traído hasta este lugar. Este tipo de programas nos demuestran el gran compromiso para hacer realidad el Renacimiento de Matamoros", expresó.

En el evento estuvieron presentes la directora del Sistema DIF Matamoros, María Elena Sánchez Cantú; la secretaria de Bienestar Social, Perla Guadalupe Medina Ruiz; y la beneficiaria Mónica Beatriz Rendón Zúñiga, vecina de la colonia Palmares de Las Brisas.

Asimismo, el presidente municipal anunció que en las próximas semanas serán inaugurados módulos C.A.D.I. en este sector. Inicialmente funcionarán con un campamento de verano para niñas y niños y, posteriormente, operarán como dos guarderías administradas por el Sistema DIF Matamoros.

Por su parte, la presidenta del DIF Matamoros, Anita de Granados, reiteró el compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía y continuar llevando los servicios de la institución a las colonias del municipio.