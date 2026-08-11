DIF asume custodia de menor embarazada tras abuso

El Sistema DIF asumió la guarda y custodia de la menor, por indicación de la Fiscalía, y se determinó que posteriormente sea ingresada a una casa hogar

El estado de salud de Noemí, la menor de 11 años que permanece embarazada tras presuntos abusos sexuales, se reporta estable, aunque médicos han detectado amenazas de aborto, informó el procurador Héctor Gutiérrez Treviño.

El funcionario explicó que durante el fin de semana se mantuvo un monitoreo constante de la salud de la menor, quien además recibió tratamiento médico debido a anemia y una infección. De acuerdo con lo señalado, ambos padecimientos han evolucionado favorablemente.

Embarazo permanece bajo valoración médica

Sin embargo, Gutiérrez Treviño indicó que el embarazo continúa bajo valoración médica y que no se ha descartado la posibilidad de interrumpirlo, por lo que actualmente se espera la determinación que tome el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con base en la condición de salud de la niña.

“Nos dijeron médicos que tenía algunas amenazas de aborto, entonces eso es lo preocupante”, señaló el procurador, quien agregó que, aunque la situación no es considerada grave, existe preocupación por evitar que la menor corra riesgos.

DIF asume guarda y custodia de Noemí

Paralelamente, el Sistema DIF asumió la guarda y custodia de la menor, por indicación de la Fiscalía, y se determinó que posteriormente sea ingresada a una casa hogar, luego de que estudios socioeconómicos detectaran condiciones que no eran las adecuadas para su bienestar.

El procurador señaló que en el albergue la menor recibirá atención psicológica, médica y acompañamiento profesional, mientras las autoridades evalúan posteriormente con qué familia podría integrarse.

Por ahora, Gutiérrez Treviño afirmó que la prioridad es preservar la salud de Noemí y esperar la decisión de los médicos respecto al embarazo, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias relacionadas con el caso.